Габриэль Ландеског: Без сомнений, «Колорадо» готов биться за выход в третий раунд

- Без сомнений, мы готовы биться за выход в третий раунд. У нас есть костяк команды, который выступает вместе уже три-четыре года. Мы выросли, прошли через плохие времена. Нам еще есть, над чем работать. Но парни в нашей раздевалке обладают сильным характером. Мы знаем и понимаем, как нужно играть в таких матчах, - приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

Напомним, что серия второго раунда между «Колорадо» и «Далласом» пройдет в Эдмонтоне, первый матч противостояния состоится на арене «Роджерс Плэйс» 23 августа.