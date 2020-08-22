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22 августа 17:24

Габриэль Ландеског: Без сомнений, «Колорадо» готов биться за выход в третий раунд

Нападающий «Колорадо» поделился ожиданиями от предстоящего второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Далласом».

- Без сомнений, мы готовы биться за выход в третий раунд. У нас есть костяк команды, который выступает вместе уже три-четыре года. Мы выросли, прошли через плохие времена. Нам еще есть, над чем работать. Но парни в нашей раздевалке обладают сильным характером. Мы знаем и понимаем, как нужно играть в таких матчах, - приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

Напомним, что серия второго раунда между «Колорадо» и «Далласом» пройдет в Эдмонтоне, первый матч противостояния состоится на арене «Роджерс Плэйс» 23 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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