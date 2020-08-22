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22 августа 20:09
автор: Виктор Шарафудинов

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» на «Кубке чемпионов»

В финале предсезонного турнира казанская команда сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Заключительный матч группового этапа «Кубка чемпионов» в Казани «Ак Барс» – «Салават Юлаев» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0).

По ходу встречи гости из Уфы вели 2:0. Счет на шестой минуте открыл Дмитрий Коробов, а на 23-й Маркус Гранлунд реализовал большинство.

К концу второго периода хозяева вышли вперед. Первым в составе «Ак Барса» отличился Савелий Кувардин (32-я минута), на 35-й Никита Лямкин реализовал большинство, а на 37-й шайбу забросил 39-летний Данис Зарипов.

В третьем периоде «Салават» отыгрался. На 54-й минуте Гранлунд оформил дубль.

В итоге определять победителя пришлось в серии буллитов, в ходе которой направить шайбу в сетку удалось только одному хоккеисту – форварду «Ак Барса» Александру Хованову.

«Ак Барс» по итогам групповой стадии занял первое место с шестью очками. Далее расположились магнитогорский «Металлург» (4), СКА (2) и «Салават Юлаев» (1).

Завтра 23 августа на «Кубке чемпионов» состоятся матч за третье место (СКА – «Салават Юлаев») и финал («Ак Барс» – «Металлург»).

Кубок чемпионов

3-й тур

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1. Коробов (Лисовец, Амиров, 05:19); 0:2. Гранлунд (Коледов, Хартикайнен, 22:37, 5х4); 1:2. Кувардин (Хованов, Четвериков, 31:13); 2:2. Лямкин (34:41, 5х4); 3:2. Зарипов (36:16); 3:3. Гранлунд (Маннинен, Ларсен, 53:40); 4:3. Хованов (65:00, ПБ).

источник: «Советский спорт»
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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» на «Кубке чемпионов»
В финале предсезонного турнира казанская команда сыграет с магнитогорским «Металлургом».
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