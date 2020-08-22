«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» на «Кубке чемпионов»

Заключительный матч группового этапа «Кубка чемпионов» в Казани «Ак Барс» – «Салават Юлаев» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0).

По ходу встречи гости из Уфы вели 2:0. Счет на шестой минуте открыл Дмитрий Коробов, а на 23-й Маркус Гранлунд реализовал большинство.

К концу второго периода хозяева вышли вперед. Первым в составе «Ак Барса» отличился Савелий Кувардин (32-я минута), на 35-й Никита Лямкин реализовал большинство, а на 37-й шайбу забросил 39-летний Данис Зарипов.

В третьем периоде «Салават» отыгрался. На 54-й минуте Гранлунд оформил дубль.

В итоге определять победителя пришлось в серии буллитов, в ходе которой направить шайбу в сетку удалось только одному хоккеисту – форварду «Ак Барса» Александру Хованову.