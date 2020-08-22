«Трактор» представил новый логотип клуба

«В центре идеи стиля «Трактора» — литера «Т». Она «зашита» и в маскотной версии логотипа. Углы построения медведя подчинены восьмиугольной логике и имеют множественные рифмы и сопряжения.
Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание «Т» остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 2 августа.
Новый «Трактор» Челябинск. pic.twitter.com/UBHCwteaur— КХЛ (@khl) August 22, 2020
источник: ХК «Трактор»