«Трактор» представил новый логотип клуба

«В центре идеи стиля «Трактора» — литера «Т». Она «зашита» и в маскотной версии логотипа. Углы построения медведя подчинены восьмиугольной логике и имеют множественные рифмы и сопряжения.

Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание «Т» остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 2 августа.