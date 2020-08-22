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22 августа 20:44

«Трактор» представил новый логотип клуба

Челябинский «Трактор» перед стартом сезона-2020/21 сменил клубный логотип.

«В центре идеи стиля «Трактора» — литера «Т». Она «зашита» и в маскотной версии логотипа. Углы построения медведя подчинены восьмиугольной логике и имеют множественные рифмы и сопряжения.

Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание «Т» остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Добавим, что новый сезон КХЛ стартует 2 августа.

источник: ХК «Трактор»
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«Трактор» представил новый логотип клуба
Челябинский «Трактор» перед стартом сезона-2020/21 сменил клубный логотип.
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