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22 августа 23:34
автор: Виктор Шарафудинов

«Амур» отказался от спарринга против «Спартака». Красно-белые 23 августа сыграют с «Химиком»

Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.

Официальный сайт «Спартака» сообщил об изменениях в подготовке команды Олега Знарка к новому сезону.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы московского клуба:

«Хабаровский «Амур» уведомил «Спартак» о том, что команда не сможет принять участие в запланированном на 23 августа контрольном матче. В связи с этим в предсезонном расписании красно-белых произошло изменение. В воскресенье, 23 августа, «Спартак» в «Парке Легенд» сыграет контрольную встречу против воскресенского «Химика», фарм-клуба в ВХЛ. Игра начнется в 13:00».

источник: ХК «Спартак»
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«Амур» отказался от спарринга против «Спартака». Красно-белые 23 августа сыграют с «Химиком»
Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.
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