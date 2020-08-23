Три очка Радулова помогли «Далласу» взять верх над «Колорадо» (видео)

«Даллас» обыграл «Колорадо» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Старз» Александр Радулов. Россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Форвард признан первой звездой матча.

Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, голкипер Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.

Российские легионеры «Колорадо» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков не набрали.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 25 августа.