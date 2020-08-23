Александр Радулов: Здорово, что у «Далласа» есть Худобин

Нападающий «Далласа» Александр Радулов выделил игру вратаря команды Антона Худобина в первом матче серии против «Колорадо».

«Он уже давно в лиге, долгое время был запасным, но сейчас получает свой шанс. Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что он у нас есть», — приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Даллас» обыграл «Колорадо» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3.

Одним из главных героев встречи стал Радулов. Россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Форвард был признан первой звездой матча.

Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, Худобин отразил 28 бросков из 31.