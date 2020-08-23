Радулов - после победы над «Колорадо»: «Даллас» должен продолжать в том же духе

Нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал победу над «Колорадо».

«Все начинается с нашей работы. Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же духе. Нам просто нужно выигрывать матчи», — цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Даллас» обыграл «Колорадо» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3.

Одним из главных героев встречи стал Радулов. Россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Форвард был признан первой звездой матча.

Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, голкипер Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.