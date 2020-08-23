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23 августа 15:14
автор: Владислав Корегин

«Салават Юлаев» обыграл СКА и занял третье место на «Кубке чемпионов»

Хоккеисты «Салават Юлаев» по буллитам победили СКА (4:3) в матче за третье место на турнире «Кубок чемпионов».

В составе уфимцев шайбы забросили Маркус Гранлунд (27-я и 33-я минуты) и Теему Хартикайнен (42). Соперник ответил результативными бросками Ивана Морозова (9), Кирилла Марченко (39) и Эмиля Галимова (50).

В серии буллитом победу «Салавату» принес Гранлунд.

Таким образом, подопечные Томи Ламса завершили турнир на третьей строчке. В финале турнира между собой сыграют «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Матч состоится сегодня, 23 августа, в 17:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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«Салават Юлаев» обыграл СКА и занял третье место на «Кубке чемпионов»
Хоккеисты «Салават Юлаев» по буллитам победили СКА (4:3) в матче за третье место на турнире «Кубок чемпионов».
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