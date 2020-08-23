«Салават Юлаев» обыграл СКА и занял третье место на «Кубке чемпионов»

В составе уфимцев шайбы забросили Маркус Гранлунд (27-я и 33-я минуты) и Теему Хартикайнен (42). Соперник ответил результативными бросками Ивана Морозова (9), Кирилла Марченко (39) и Эмиля Галимова (50).

В серии буллитом победу «Салавату» принес Гранлунд.

Таким образом, подопечные Томи Ламса завершили турнир на третьей строчке. В финале турнира между собой сыграют «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Матч состоится сегодня, 23 августа, в 17:00 по московскому времени.