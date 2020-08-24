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24 августа 06:17
автор: Владислав Корегин

28 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Матч прошел в Торонто.

Хоккеисты «Тампы-Бэй» проиграли «Бостону» (2:3) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Чарли Койл (19-я минута), Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршан (42). Соперник ответил дублем Виктора Хедмана (49, 59).

Голкипер «Лайтнингз» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Форвард Никита Кучеров провел на льду 20 минут 5 секунду и нанес восемь бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев отыграл 25 минут 35 секунд на льду и выполнил один бросок. Также на его счету два силовых приема.

Таким образом, «Бостон» вышел вперед в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 26 августа.

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Койл (Карло, Маршан), 18:52 – 0:1. Пастрняк (Крейчи, Крюг), 24:34 – 0:2. Маршан (Пастрняк, Бержерон), 41:17 – 0:3. Хедман (Пойнт, Палат), 48:50 – 1:3. Хедман (Шаттенкирк, Джонсон), 58:46 – 2:3.

Счет в серии: 0-1.

источник: «Советский спорт»
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