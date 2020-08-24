28 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» проиграли «Бостону» (2:3) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Чарли Койл (19-я минута), Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршан (42). Соперник ответил дублем Виктора Хедмана (49, 59).

Голкипер «Лайтнингз» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Форвард Никита Кучеров провел на льду 20 минут 5 секунду и нанес восемь бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев отыграл 25 минут 35 секунд на льду и выполнил один бросок. Также на его счету два силовых приема.

Таким образом, «Бостон» вышел вперед в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 26 августа.

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