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24 августа 12:12
автор: Юрий Нечаев

Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21

Прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Главный судья и член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов рассказал о том, как изменятся правила в сезоне-2020/21.

«Теперь шайба все время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается — следует остановка игры.

Если защитник обороняющейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан.

В условиях пандемии рукопожатий на льду не будет. Особых ограничений в общении на льду быть не должно, к игре будут допускаться только чистые игроки.

Любые оспаривания решений арбитра, разговоры на повышенных тонах караются двумя минутами. Если игрок продолжает так себя вести, то получает 2+20», — передает слова Анисимова Sport24.ru.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».

источник: Sport24.ru
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Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21
Прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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