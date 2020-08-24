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24 августа 13:51
автор: Владислав Корегин

Трэвис Грин – о поражении «Вегасу»: Вероятно, это была наша худшая игра после паузы

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Вегаса» (0:5) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

– Вероятно, это была наша худшая игра после паузы. Поэтому нам придется внести коррективы. В первую очередь, команда должна играть лучше, если хочет побороться в этой серии. У меня есть вера в наш коллектив. И это не изменится. Завтра мы поговорим с игроками и будем готовы к следующей игре, – цитирует Грина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Вегас Голден Найтс» разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:0 и повел в серии.

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (12-я минута), Райлли Смит (23), Марк Стоун (32), Алекс Так (37) и Макс Пачиоретти (51).

Следующая игра между командами состоится 26 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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