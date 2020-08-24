«Трактор» и «Амур» произвели обмен хоккеистами

«Трактор» и «Амур» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, хабаровчане расстались с защитником Савелием Ольшанским и нападающими Игорем Величкиным и Артуром Болтановым, а взамен получили защитника Юрия Сергиенко.

Отмечается, что соглашение с Величкиным будет расторгнуто в ближайшее время.

21-летний Ольшанский является воспитанником челябинского хоккея. В КХЛ он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.

24-летний Болтанов в прошлом сезоне за основную команду «Амура» не играл. Всего в его активе один гол в девяти матчах в КХЛ.