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24 августа 18:58
автор: Виктор Шарафудинов

Московское «Динамо» будет играть со зрителями, но абонементы продавать не будут

Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.

Московское «Динамо» после старта регулярного чемпионата КХЛ будет проводить домашние матчи со зрителями, однако количество мест будет ограничено. Продажа билетов при этом будет проводиться в два этапа.

Вот, что сообщили на официальном канале столичного клуба в YouTube:

«Динамо» будет играть матчи со зрителями, но из-за требований правительства Москвы и Роспотребнадзора количество мест на трибунах будет ограничено. В связи с чем абонементов как таковых не будет, поскольку клуб в сложившихся обстоятельствах не сможет обеспечить сохранение конкретных мест на трибунах, которые владельцы абонементов занимали в прошлом сезоне.

Первыми купить билеты на матч смогут владельцы абонементов прошлого сезона, после чего такую возможность получат все желающие. Такая схема будет действовать до тех пор, пока не будут сняты все ограничения, введённые из-за пандемии. Как только все ограничения на посещение матчей будут сняты, владельцы абонементов прошлого сезона получат приоритетное право выкупа абонементов на свои места».

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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Московское «Динамо» будет играть со зрителями, но абонементы продавать не будут
Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.
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