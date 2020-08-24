Генеральный менеджер «Каролины»: Свечников будет готов к началу следующего сезона

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что российский нападающий Андрей Свечников успеет восстановиться к началу следующего сезона НХЛ.

«Он будет готов, – цитирует слова Уодделла официальный сайт лиги. – На самом деле, он чувствует себя очень хорошо. Сейчас он проходит лечение. У него было растяжение. Мы сделали и рентген, и МРТ, но они не показали ничего, кроме растяжения.

Восстановление после таких повреждений может занимать одну неделю, а может и пять. Сейчас Свечников проходит лечение. Ходит он очень хорошо. Я видел его на днях, и он сказал, что чувствует себя хорошо. Так что нет причин сомневаться, что он будет готов».

15 августа по ходу третьего матча серии первого раунда плей-офф «Бостон» – «Каролина» 20-летний нападающий после единоборства с капитаном «Брюинз» Здено Харой упал на лед и подвернул колено. Свечников смог покинуть площадку лишь при помощи товарищей по команде.

«Каролина» уступила «Бостону» 1-4 в пяти матчах и вылетела из Кубка Стэнли.