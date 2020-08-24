«Сочи» получил права на Рубцова в результате обмена со СКА

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил, что клуб в результате обмена со СКА получил права на центрфорварда Германа Рубцова.
«Сочи» заключил контракт на один сезон с 22-летним Рубцовым.
Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил права на Оскара Стина.
В 2016 году в первом раунде драфта НХЛ Рубцова выбрал клуб «Филадельфия Флайерз» под общим 22-м номером. В минувшем сезоне Герман дебютировал в Национальной хоккейной лиги, сыграв четыре матча, а также провел 42 матча в АХЛ за фарм-клуб «летчиков» под названием «Лихай Вэлли Фантомс», набрав 13 очков (2+11).
В сезоне-2016/17 Рубцов провел 15 матчей в КХЛ в составе «Витязя».
«Рубцов – талантливый молодой форвард, – отметил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин. – Сейчас не так просто найти в команду игрока на очень важную позицию центрфорварда. «Сочи» очень повезло, что мы смогли заполучить такого хоккеиста. Особо важно то, что клуб продолжает действовать в рамках своей стратегии – привлечение в команду молодых и перспективных ребят. Пример Германа Рубцова кроме всего прочего, демонстрирует пример возвращения из-за океана в Россию наших игроков. Естественно, что огромным плюсом является и то, что игрок имеет большой опыт игры на юниорских и молодежной сборной, выбран в первом раунде драфта, положительно зарекомендовал себя в заокеанских лигах».
22-летний шведский нападающий Оскар Стин в сезоне-2019/20 выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» (фарм-клуб «Бостона»), набрав 23 очка (7+16) в 60 матчах.