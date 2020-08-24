«Сочи» получил права на Рубцова в результате обмена со СКА

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил, что клуб в результате обмена со СКА получил права на центрфорварда Германа Рубцова.

«Сочи» заключил контракт на один сезон с 22-летним Рубцовым.

Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил права на Оскара Стина.

В 2016 году в первом раунде драфта НХЛ Рубцова выбрал клуб «Филадельфия Флайерз» под общим 22-м номером. В минувшем сезоне Герман дебютировал в Национальной хоккейной лиги, сыграв четыре матча, а также провел 42 матча в АХЛ за фарм-клуб «летчиков» под названием «Лихай Вэлли Фантомс», набрав 13 очков (2+11).

В сезоне-2016/17 Рубцов провел 15 матчей в КХЛ в составе «Витязя».