ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 августа 21:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» получил права на Рубцова в результате обмена со СКА

В сезоне-2019/20 Герман дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии».

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил, что клуб в результате обмена со СКА получил права на центрфорварда Германа Рубцова.

«Сочи» заключил контракт на один сезон с 22-летним Рубцовым.

Клуб из Санкт-Петербурга взамен получил права на Оскара Стина.

В 2016 году в первом раунде драфта НХЛ Рубцова выбрал клуб «Филадельфия Флайерз» под общим 22-м номером. В минувшем сезоне Герман дебютировал в Национальной хоккейной лиги, сыграв четыре матча, а также провел 42 матча в АХЛ за фарм-клуб «летчиков» под названием «Лихай Вэлли Фантомс», набрав 13 очков (2+11).

В сезоне-2016/17 Рубцов провел 15 матчей в КХЛ в составе «Витязя».

«Рубцов – талантливый молодой форвард, – отметил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин. – Сейчас не так просто найти в команду игрока на очень важную позицию центрфорварда. «Сочи» очень повезло, что мы смогли заполучить такого хоккеиста. Особо важно то, что клуб продолжает действовать в рамках своей стратегии – привлечение в команду молодых и перспективных ребят. Пример Германа Рубцова кроме всего прочего, демонстрирует пример возвращения из-за океана в Россию наших игроков. Естественно, что огромным плюсом является и то, что игрок имеет большой опыт игры на юниорских и молодежной сборной, выбран в первом раунде драфта, положительно зарекомендовал себя в заокеанских лигах».

22-летний шведский нападающий Оскар Стин в сезоне-2019/20 выступал в АХЛ за «Провиденс Брюинз» (фарм-клуб «Бостона»), набрав 23 очка (7+16) в 60 матчах.

источник: ХК «Сочи»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Удар Поветкина в челюсть Уайту – это нокаут года.Xiaomi запускает уникальный иммерсивный аудиоспектакль для всех желающихЧерчесов: предварительный список кандидатов в сборную объявим 24 или 25 августаПоветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире имени Пучкова
Предсезонные соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
24.08.2020 21:59
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» получил права на Рубцова в результате обмена со СКА
В сезоне-2019/20 Герман дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии».
24.08.2020 21:19
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Генеральный менеджер «Каролины»: Свечников будет готов к началу следующего сезона
Российский нападающий травмировал лодыжку в матче против «Бостона» в первом раунде плей-офф.
24.08.2020 20:55
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Московское «Динамо» будет играть со зрителями, но абонементы продавать не будут
Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.
24.08.2020 18:58
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
24.08.2020 16:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Трактор» и «Амур» произвели обмен хоккеистами
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
24.08.2020 14:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Трэвис Грин – о поражении «Вегасу»: Вероятно, это была наша худшая игра после паузы
Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Вегаса» (0:5) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.
24.08.2020 13:51
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21
Прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
24.08.2020 12:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Вегас» одержал разгромную победу над «Ванкувером» и повел в серии (видео)
Матч прошел в Эдмонтоне.
24.08.2020 08:44
Хоккей
автор: Владислав Корегин
28 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Бостон» (видео)
Матч прошел в Торонто.
24.08.2020 06:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика