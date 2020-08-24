ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 августа 21:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире имени Пучкова

Предсезонные соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В своем стартовом матче на турнире имени Николая Пучкова «Сочи» и «Куньлунь» сыграли с результатом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

На 17-й минуте счет в большинстве открыл нападающий китайского клуба Дмитрий Марковин. На 24-й «Сочи» отыгрался стараниями Павла Кукштеля, но на 54-й «Куньлунь» еще раз реализовал лишнего. Автором победного гола стал Сергей Монахов.

Турнир стартовал с победы «Авангарда» над нижегородским «Торпедо» (4:2), а завтра 25 августа состоятся матчи «Авангард» – «Северсталь» и СКА – «Куньлунь».

Турнир имени Николая Пучкова

Санкт-Петербург

«Сочи» (Россия) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Марковин (Крикунов, Дугин), 16:06 – 0:1 (в большинстве); Кукштель (Огирчук), 23:15 – 1:1; Монахов (Николишин, Кручинин), 53:30 – 1:2 (в большинстве).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пикапы на электрической тяге сделают автономнымиТурнир WTA в Нью-Йорке. Александрова сыграет с РыбакинойПродажи автомобилей SKODA в Петербурге бьют рекордыПоветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире имени Пучкова
Предсезонные соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
24.08.2020 21:59
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» получил права на Рубцова в результате обмена со СКА
В сезоне-2019/20 Герман дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии».
24.08.2020 21:19
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Генеральный менеджер «Каролины»: Свечников будет готов к началу следующего сезона
Российский нападающий травмировал лодыжку в матче против «Бостона» в первом раунде плей-офф.
24.08.2020 20:55
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Московское «Динамо» будет играть со зрителями, но абонементы продавать не будут
Новый сезон в КХЛ начнется 2 сентября.
24.08.2020 18:58
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
24.08.2020 16:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Трактор» и «Амур» произвели обмен хоккеистами
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
24.08.2020 14:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Трэвис Грин – о поражении «Вегасу»: Вероятно, это была наша худшая игра после паузы
Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Вегаса» (0:5) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.
24.08.2020 13:51
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах в сезоне-2020/21
Прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
24.08.2020 12:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Вегас» одержал разгромную победу над «Ванкувером» и повел в серии (видео)
Матч прошел в Эдмонтоне.
24.08.2020 08:44
Хоккей
автор: Владислав Корегин
28 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Бостон» (видео)
Матч прошел в Торонто.
24.08.2020 06:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика