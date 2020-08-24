«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире имени Пучкова

В своем стартовом матче на турнире имени Николая Пучкова «Сочи» и «Куньлунь» сыграли с результатом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

На 17-й минуте счет в большинстве открыл нападающий китайского клуба Дмитрий Марковин. На 24-й «Сочи» отыгрался стараниями Павла Кукштеля, но на 54-й «Куньлунь» еще раз реализовал лишнего. Автором победного гола стал Сергей Монахов.

Турнир стартовал с победы «Авангарда» над нижегородским «Торпедо» (4:2), а завтра 25 августа состоятся матчи «Авангард» – «Северсталь» и СКА – «Куньлунь».

Турнир имени Николая Пучкова

Санкт-Петербург