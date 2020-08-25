Александр Овечкин: Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение компании EA Sports поместить его фотографию на обложку хоккейного симулятора NHL 21.

«Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL. Но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как это было в 2007 году!» – цитирует слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Выход NHL 21 ждут 16 октября на Xbox One и PlayStation 4.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 Овечкин разделил звание лучшего снайпера с Давидом Пастрняком из «Бостона». Оба нападающих забросили по 48 шайб.

34-летний Овечкин завоевал «Морис Ришар Трофи» в рекордный девятый раз, однако в Кубке Стэнли «Вашингтон» вылетел уже в первом раунде, уступив в пяти матчах «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).