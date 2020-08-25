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25 августа 00:49
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Овечкин: Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL

В регулярном чемпионате российский нападающий «Вашингтона» стал лучшим снайпером, однако «Кэпиталз» вылетели уже в первом раунде плей-офф.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение компании EA Sports поместить его фотографию на обложку хоккейного симулятора NHL 21.

«Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL. Но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как это было в 2007 году!» – цитирует слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Выход NHL 21 ждут 16 октября на Xbox One и PlayStation 4.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 Овечкин разделил звание лучшего снайпера с Давидом Пастрняком из «Бостона». Оба нападающих забросили по 48 шайб.

34-летний Овечкин завоевал «Морис Ришар Трофи» в рекордный девятый раз, однако в Кубке Стэнли «Вашингтон» вылетел уже в первом раунде, уступив в пяти матчах «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).

источник: NHL (НХЛ)
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Александр Овечкин: Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL
В регулярном чемпионате российский нападающий «Вашингтона» стал лучшим снайпером, однако «Кэпиталз» вылетели уже в первом раунде плей-офф.
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