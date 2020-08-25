Семен Варламов: Оборона «Айлендерс» снова сыграла невероятно перед своими воротами

– Хотелось бы еще упомянуть о том, насколько хорошо команда играет в обороне. Сегодня ребята снова сыграли невероятно перед моими воротами. Конечно, я очень этому рад, не стану врать, – цитирует Варламова журналистка New York Post Молли Уокер на своей странице в Twitter.

Напомним, что российский голкипер в матче против «Филадельфии» (4:0) был признан первой звездой встречи, отразив 29 бросков и оформив шатаут.

«Айлендерс» разгромил «Флайерз» и повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 26 августа.