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25 августа 07:03
автор: Владислав Корегин

Семен Варламов: Оборона «Айлендерс» снова сыграла невероятно перед своими воротами

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу команду над «Филадельфией» (4:0) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции.

– Хотелось бы еще упомянуть о том, насколько хорошо команда играет в обороне. Сегодня ребята снова сыграли невероятно перед моими воротами. Конечно, я очень этому рад, не стану врать, – цитирует Варламова журналистка New York Post Молли Уокер на своей странице в Twitter.

Напомним, что российский голкипер в матче против «Филадельфии» (4:0) был признан первой звездой встречи, отразив 29 бросков и оформив шатаут.

«Айлендерс» разгромил «Флайерз» и повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 26 августа.

источник: «Советский спорт»
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Семен Варламов: Оборона «Айлендерс» снова сыграла невероятно перед своими воротами
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу команду над «Филадельфией» (4:0) в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции.
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