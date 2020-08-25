«Даллас» победил «Колорадо», уступая по ходу встречи 0:2, на счету Радулова шайба и ассист

Нападающий номинальных гостей Александр Радулов провел на льду 12 минут 6 секунд, отметившись голом на 36-й минуте, а также результативной передачей.
Помимо 34-летнего россиянина, в составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (30), Радек Факса (31), Эса Линделль (40) и Джейми Олексяк (60).
Форвард Денис Гурьянов отыграл 12 минут 45 секунд и оформил один ассист. Голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков из 40.
У «Эвеланш» результативными бросками отметились Нэтан Маккиннон (6) и Микко Рантанен (29).
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 11 минут 22 секунд и нанес один бросок в створ. Форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников на двоих наиграли 21 минут 54 секунды, у первого коэффициент полезности «-2», а у второго – «-1».