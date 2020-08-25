«Даллас» победил «Колорадо», уступая по ходу встречи 0:2, на счету Радулова шайба и ассист

Александр Овечкин: Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL

В регулярном чемпионате российский нападающий «Вашингтона» стал лучшим снайпером, однако «Кэпиталз» вылетели уже в первом раунде плей-офф.