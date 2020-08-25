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25 августа 08:10
автор: Владислав Корегин

«Даллас» победил «Колорадо», уступая по ходу встречи 0:2, на счету Радулова шайба и ассист

Второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Далласом» и «Колорадо» завершился победой «Старз» со счетом 5:2.

Нападающий номинальных гостей Александр Радулов провел на льду 12 минут 6 секунд, отметившись голом на 36-й минуте, а также результативной передачей.

Помимо 34-летнего россиянина, в составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (30), Радек Факса (31), Эса Линделль (40) и Джейми Олексяк (60).

Форвард Денис Гурьянов отыграл 12 минут 45 секунд и оформил один ассист. Голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков из 40.

У «Эвеланш» результативными бросками отметились Нэтан Маккиннон (6) и Микко Рантанен (29).

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 11 минут 22 секунд и нанес один бросок в створ. Форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников на двоих наиграли 21 минут 54 секунды, у первого коэффициент полезности «-2», а у второго – «-1».

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 27 августа.

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд

«Колорадо» – «Даллас» – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Маккиннон (Рантанен, Макар), 06:08 – 1:0. Рантанен (Маккиннон, Ландеског), 28:44 – 2:0. Павелски (Радулов, Сегин), 29:54 – 2:1. Факса (Гурьянов, Перри), 30:37 – 2:2. Радулов (Бенн, Хейсканен), 35:34 – 2:3. Линделль, 39:14 – 2:4. Олексяк (Дикинсон), 59:50 – 2:5.

Счет в серии: 0-2.

источник: «Советский спорт»
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