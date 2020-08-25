Ален Виньо: «Филадельфия» не смогла извлечь выгоду из своей красивой игры

– Они были лучшей командой в первом периоде, мы были лучшими во втором, но не смогли найти способ извлечь выгоду из наших красивых атакующих комбинаций. Я считал, что если мы продолжим так играть, то рано или поздно сможем забросить шайбу, однако в третьем периоде соперник смог от нас оторваться. Мы уступили в паре единоборств, которыми они сумели воспользоваться, – цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Айлендерс» разгромил «Филадельфию» со счетом 4:0. Голами отметились Энди Грин (6-я минута), Жан-Габриэль Пажо (43), Андерс Ли (49) и Девон Тэйвз (53).

Голкипер команды Семен Варламов был признан лучшим игроком встречи, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Следующая встреча между коллективами пройдет 26 августа.