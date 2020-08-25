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25 августа 09:49
автор: Владислав Корегин

«Колорадо» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи, Радулов – 2-й

Матч прошел в Эдмонтоне.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин cтал первой звездой второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Колорадо» (5:2). Российский голкипер отразил 38 бросков из 40.

Второй звездой встречи стал партнер россиянина по команде Александр Радулов. На счету 34-летнего форварда два (1+1) очка по системе «гол+пас». Его шайба принесла команде победе в матче. Тройку лучших замкнул нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – он отметился голом и ассистом.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 27 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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«Колорадо» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи, Радулов – 2-й
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