«Колорадо» – «Даллас». Худобин признан первой звездой встречи, Радулов – 2-й

Голкипер «Далласа» Антон Худобин cтал первой звездой второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Колорадо» (5:2). Российский голкипер отразил 38 бросков из 40.

Второй звездой встречи стал партнер россиянина по команде Александр Радулов. На счету 34-летнего форварда два (1+1) очка по системе «гол+пас». Его шайба принесла команде победе в матче. Тройку лучших замкнул нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – он отметился голом и ассистом.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Старз». Следующий матч состоится 27 августа.