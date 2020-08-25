Дубль Хохлачева помог «Авангарду» обыграть «Северсталь»

Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:3. В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Александр Петунин (13-я минута), Андрей Алексеев (17) и Артем Гареев (38), у омского клуба точными бросками отличились Илья Каблуков (26), Корбан Найт (30), Александр Хохлачев (47, 51), Сергей Шумаков (52) и Егор Чинахов (59).

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет со СКА, а «Северсталь» встретится с «Сочи».

Турнир имени Николая Пучкова

«Авангард» (Омск) – «Северсталь» (Череповец) – 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы: Петунин, 12:15 – 0:1, Алексеев (Абдул), 16:40 – 0:2. Каблуков (Чистяков, Чинахов), 25:58 – 1:2. Найт (Чинахов, Толчинский, бол.), 29:41 -2:2. Гареев (Морозов, Лалонд), 37:07 – 2:3. Хохлачев (Шумаков, Найт), 46:59, - 3:3. Хохлачев (Секач), 50:00 – 4:3. Шумаков, 51:23 – 5:3. Чинахов, 58:48 – 6:3.