Заместитель комиссионера НХЛ: Мы не вели никаких переговоров по Кубку мира и Олимпийским играм

- Мы не вели никаких переговоров по международным турнирам, будь то Кубок мира или Олимпийские игры, с момента заключения (меморандума о взаимопонимании). Сейчас все наши усилия направлены на завершение сезона-2019/20 и вручение Кубка Стэнли. После этого мы сможем задуматься о будущем, - цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

Напомним, что НХЛ и профсоюз игроков НХЛ в июле ратифицировали продление коллективного трудового соглашения на четыре года, в котором в частности прописан пункт о том, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года и 2026 года, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Международным олимпийским комитетом (МОК).