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26 августа 06:23
автор: Владислав Корегин

Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» и сравнять счет в серии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» обыграли «Бостон» (4:3 ОТ) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Запад

Основное время завершилось вничью 3:3. В составе «Лайтнинг» шайбами отметились Блэйк Коулмэн (13-я и 51-я минуты) и Никита Кучеров (36). 27-летний россиянин провел на льду 23 минуты 1 секунду и заработал коэффициент полезности «+1». Его партнер по команде, защитник Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 4 секунды, совершил два броска в створ и выполнил четыре силовых приема.

Голкипер Андрей Василевский сделал 22 сейва из 25.

В составе «Брюинз» результативные броски на счету Ника Ритчи (4) и Брэда Маршана (35, 37).

В овертайме победу «Тампе» принес Ондржей Палат (65).

Таким образом, счет в серии снова стал равным – 1-1. Следующий матч состоится 27 августа.

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ритчи (Бьорк), 03:14 – 0:1. Коулмэн (Богосян, Гудроу), 12:42 – 1:1. Маршан (Пастрняк, Крюг), 34:33 – 1:2/ Кучеров (Шаттенкирк, Пойнт), 35:29 – 2:2; Коулмэн (Хедман), 50:40 – 3:2. Маршан (Курали, Пастрняк), 56:02 – 3:3. Палат (Гурд, Марун), 64:40 – 4:3.

Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
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Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» и сравнять счет в серии
Хоккеисты «Тампы-Бэй» обыграли «Бостон» (4:3 ОТ) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Запад
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