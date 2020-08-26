Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» и сравнять счет в серии

Основное время завершилось вничью 3:3. В составе «Лайтнинг» шайбами отметились Блэйк Коулмэн (13-я и 51-я минуты) и Никита Кучеров (36). 27-летний россиянин провел на льду 23 минуты 1 секунду и заработал коэффициент полезности «+1». Его партнер по команде, защитник Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 4 секунды, совершил два броска в створ и выполнил четыре силовых приема.

Голкипер Андрей Василевский сделал 22 сейва из 25.

В составе «Брюинз» результативные броски на счету Ника Ритчи (4) и Брэда Маршана (35, 37).

В овертайме победу «Тампе» принес Ондржей Палат (65).

Таким образом, счет в серии снова стал равным – 1-1. Следующий матч состоится 27 августа.