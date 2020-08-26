Алексей Бадюков: Худобин показывает, что для «Далласа» является одним из лидеров

– Худобин показывает, что для «Далласа» является одним из лидеров. Даже в проигранных матчах серии против «Калгари» Антон сделал изрядное количество спасений и множество непростых шайб вытаскивал. Если он сохранит свою нынешнюю физическую форму, то продолжит показывать такую игру, – цитируют Бадюкова «Известия».

34-летний Худобин выступает за «Старз» с 2018 года. В нынешнем плей-офф голкипер принял участие в девяти матчах, в которых его команда победила шесть раз. Средний процент отраженных бросков россиянина составляет 92,1.

Напомним, что в первом раунде «Даллас» обыграл «Калгари» в серии со счетом 4-2, а в данный момент ведут 2-0 в противостоянии с «Колорадо».