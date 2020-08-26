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26 августа 08:00
автор: Владислав Корегин

«Ванкувер» разобрался с «Вегасом» и сравнял счет в серии

«Ванкувер» оказался сильнее «Вегаса» (5:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.

Одним из героев встречи стал форвард «Кэнакс» Бо Хорват, оформивший дубль на 11-й и 41-й минутах. Также шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли (2), Элиас Петтерссон (39) и Таннер Пирсон (60).

«Голден Найтс» ответил результативными бросками Алекса Така (27) и Макса Пачиоретти (59).

Таким образом, счет в серии снова стал равным – 1-1. Напомним, что в первой игре «Вегас» разгромил своего соперника со счетом 5:0.

Следующая игра между командами состоится 28 августа.

НХЛ
Плей-офф
Второй раунд

«Вегас» – «Ванкувер» – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Тоффоли (Хьюз, Петтерссон), 1:29 – 0:1. Хорват (Тоффоли, Петтерссон), 10:57 – 0:2. Так (Теодор, Рой), 26:34 – 1:2. Петтерссон (Эдлер, Тоффоли), 38:32 – 1:3. Хорват (Эдлер, Бозер), 40:15 – 1:4. Пачиоретти (Штястны, Теодор), 58:34 – 2:4. Пирсон (Миллер), 59:29 – 2:5.

Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
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«Ванкувер» разобрался с «Вегасом» и сравнял счет в серии
«Ванкувер» оказался сильнее «Вегаса» (5:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.
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