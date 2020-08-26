«Ванкувер» разобрался с «Вегасом» и сравнял счет в серии

Одним из героев встречи стал форвард «Кэнакс» Бо Хорват, оформивший дубль на 11-й и 41-й минутах. Также шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли (2), Элиас Петтерссон (39) и Таннер Пирсон (60).

«Голден Найтс» ответил результативными бросками Алекса Така (27) и Макса Пачиоретти (59).

Таким образом, счет в серии снова стал равным – 1-1. Напомним, что в первой игре «Вегас» разгромил своего соперника со счетом 5:0.

Следующая игра между командами состоится 28 августа.

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