Василевский обошел Хабибулина по победам в плей-офф в составе «Тампы»

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский после матча с «Бостоном» (4:3 ОТ) вышел на первое место среди всех голкиперов в истории команды по одержанным победам в плей-офф.

Отмечается, что 26-летний россиянин победил в 22-й раз в своей карьере и обогнал своего соотечественника Николая Хабибулина и американца Бена Бишопа.

Напомним, что в игре с «Брюинз» Василевский отразил 22 броска из 25.

«Тампа» сравняла счет в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостоном» (1-1). Следующая игра состоится 27 августа.