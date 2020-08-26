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26 августа 10:45
автор: Юрий Нечаев

Купер - после победы над «Бостоном»: Сегодня «Тампе» чертовски нужно было выиграть

Встреча прошла в Торонто.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился эмоциями после победы над «Бостоном» во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Трудности могут подстерегать тебя самым странным образом. Команды послабее духом сейчас сидели бы здесь и говорили: «Бедные мы, несчастные». Но не наша. После любой неудачи мы просто переворачиваем страницу. Сегодня нам чертовски нужно было выиграть, нужно было увидеть вознаграждение за всю проделанную работу — и, в конце концов, мы его получили.

Не одни Кучеров с Пойнтом будут забивать каждый вечер. В большинстве случаев они забьют, но в остальные дни ребята из глубины состава совершенно необходимы», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Тампа» в овертайме обыграла «Бостон» (4:3 ОТ) во втором матче серии плей-офф НХЛ.

В составе «Лайтнинг» одну из шайб забросил Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска по своим воротам из 25.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команды проведут 27 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Купер - после победы над «Бостоном»: Сегодня «Тампе» чертовски нужно было выиграть
Встреча прошла в Торонто.
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