«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Пяярви

Ярославский «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Магнусом Пяярви на новых условиях.
Пресс-служба клуба сообщает, что срок соглашения остался прежним — до окончания сезона 2020/21.
«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Магнусом Пяярви на новых условиях.— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 26, 2020
Срок соглашения остался прежним — до окончания сезона 2020/21. pic.twitter.com/hwtOQnUkS7
В регулярном чемпионате прошлого сезона швед набрал 19 (11+8) очков в 39 матчах. Также в его активе 2 (1+1) очка в шести играх плей-офф.