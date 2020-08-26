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26 августа 13:15
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Пяярви

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Ярославский «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Магнусом Пяярви на новых условиях.

Пресс-служба клуба сообщает, что срок соглашения остался прежним — до окончания сезона 2020/21.

В регулярном чемпионате прошлого сезона швед набрал 19 (11+8) очков в 39 матчах. Также в его активе 2 (1+1) очка в шести играх плей-офф.

Добавим, что в первом матче нового сезона «Локомотив» на своем льду сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 3 сентября.

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Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
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