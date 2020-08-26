«Ак Барс» будет заполнять арену на 25% на домашних матчах регулярного чемпионата

«На текущем этапе «Татнефть Арена» может заполняться только на 25%, поэтому абонементы пока не доступны для покупки. Билеты можно приобрести двумя способами:

Официальный сайт «Ак Барса» проинформировал о том, каким будет порядок продажи билетов на домашние матчи казанской команды сезона-2020/21.

До 29 августа включительно купить билеты и пакеты на все матчи месяца могут только владельцы абонементов сезона. Для этого вам необходимо прийти в билетные кассы «Татнефть Арены» со своим абонементом и воспользоваться одним из вышеуказанных предложений.

Свободная продажа билетов и пакетов на матчи сентября стартует 30 августа. Стоимость билетов на сентябрьские игры – от 250 до 2550 рублей в зависимости от выбранной категории. В день игры стоимость билетов повышается».