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26 августа 18:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Ак Барс» будет заполнять арену на 25% на домашних матчах регулярного чемпионата

Новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября.

Официальный сайт «Ак Барса» проинформировал о том, каким будет порядок продажи билетов на домашние матчи казанской команды сезона-2020/21.

Вот, что сказано в сообщении:

«На текущем этапе «Татнефть Арена» может заполняться только на 25%, поэтому абонементы пока не доступны для покупки. Билеты можно приобрести двумя способами:

1. Пакетное предложение на все матчи месяца

2. Отдельные матчи

До 29 августа включительно купить билеты и пакеты на все матчи месяца могут только владельцы абонементов сезона. Для этого вам необходимо прийти в билетные кассы «Татнефть Арены» со своим абонементом и воспользоваться одним из вышеуказанных предложений.

Свободная продажа билетов и пакетов на матчи сентября стартует 30 августа. Стоимость билетов на сентябрьские игры – от 250 до 2550 рублей в зависимости от выбранной категории. В день игры стоимость билетов повышается».

источник: ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» будет заполнять арену на 25% на домашних матчах регулярного чемпионата
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