Тарасенко будет сделана операция на плече. Форвард «Сент-Луиса» пропустит пять месяцев

Российскому нападающему «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на следующей неделе будет сделана операция. На восстановление понадобится как минимум пять месяцев.

«Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что Тарасенко предстоит операция на плече на следующей неделе. Его состояние будет оценено не раньше чем через пять месяцев», – сказано на официальной странице клуба в твиттере.

Тарасенко уже оперировали плечо минувшей осенью. Лишь в июне Владимир возобновил тренировки на льду. В квалификационном турнире и плей-офф сезона-2019/20 российский нападающий провел в составе «Блюз» четыре матча, а в 10 встречах регулярного чемпионата набрал 10 очков (3+7).