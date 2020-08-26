ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 21:43
автор: Виктор Шарафудинов

СКА одержал волевую победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова

Петербургская команда набрала четыре очка в двух матчах.

На предсезонном турнире имени Николая Пучкова игра СКА – «Сочи» завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

На 21-й минуте счет открыл финский нападающий сочинцев Ере Карьялайнен, но в итоге СКА добился победы благодаря двум голам, которые организовали Линден Вей и Кирилл Марченко. На 34-й минуте Вей реализовал большинство после передачи Марченко, а на 53-й они поменялись ролями. Канадец ассистировал, а россиянин забрасывал шайбу в сетку.

За 2:07 до конца третьего периода отличился защитник СКА Арсений Бринкман, а на предпоследней минуте отличился Миро Аалтонен.

В турнирной таблице лидируют «Авангард» и СКА, набрав по четыре очка в двух матча. У «Кунльлуня» два очка. «Сочи», «Торпедо» и «Северсталь» очков пока не набрали, но команды из Нижнего Новгорода и Череповца пока провели по одной встрече.

Завтра 27 августа на турнире в Санкт-Петербурге состоятся матчи «Торпедо» – «Куньлунь» и «Сочи» – «Северсталь».

Турнир имени Николая Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) – «Сочи» – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Голы: Карьялайнен (Нильссон, Александров), 20:50 – 0:1; Вей (Марченко), 33:49 – 1:1 (в большинстве); Марченко (Вей), 52:59 – 2:1; Бринкман (Вей, Марченко), 57:45 – 3:1; Аалтонен (Кузьменко, Швец-Роговой), 58:46 – 4:1.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Японская корпорация Panasonic участвует в создании летающего электромобиля eVTOLСинусоидный чемпионат. Обзор 4-го тура РПЛМощный японский универсал Subaru Levorg (2020)Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
СКА одержал волевую победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова
Петербургская команда набрала четыре очка в двух матчах.
26.08.2020 21:43
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Тарасенко будет сделана операция на плече. Форвард «Сент-Луиса» пропустит пять месяцев
В первом раунде Кубка Стэнли прошлогодний чемпион НХЛ уступил «Ванкуверу».
26.08.2020 20:58
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Ак Барс» будет заполнять арену на 25% на домашних матчах регулярного чемпионата
Новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября.
26.08.2020 18:14
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающие Лукоянов, Петров и Глухов подписали новые контракты с «Ак Барсом»
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
26.08.2020 15:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сезон НХЛ-2020/21 может пройти в четырех городах
Существует вероятность, что все игры пройдут в Канаде.
26.08.2020 13:46
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Пяярви
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
26.08.2020 13:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Купер - после победы над «Бостоном»: Сегодня «Тампе» чертовски нужно было выиграть
Встреча прошла в Торонто.
26.08.2020 10:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Василевский обошел Хабибулина по победам в плей-офф в составе «Тампы»
Сегодня «Тампа-Бэй» сравняла счет в серии с «Бостоном».
26.08.2020 09:35
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Ванкувер» разобрался с «Вегасом» и сравнял счет в серии
«Ванкувер» оказался сильнее «Вегаса» (5:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции.
26.08.2020 08:00
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Алексей Бадюков: Худобин показывает, что для «Далласа» является одним из лидеров
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил игру голкипера «Далласа» Антона Худобина в нынешнем плей-офф НХЛ.
26.08.2020 07:30
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика