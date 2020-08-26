СКА одержал волевую победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова

На предсезонном турнире имени Николая Пучкова игра СКА – «Сочи» завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

На 21-й минуте счет открыл финский нападающий сочинцев Ере Карьялайнен, но в итоге СКА добился победы благодаря двум голам, которые организовали Линден Вей и Кирилл Марченко. На 34-й минуте Вей реализовал большинство после передачи Марченко, а на 53-й они поменялись ролями. Канадец ассистировал, а россиянин забрасывал шайбу в сетку.

За 2:07 до конца третьего периода отличился защитник СКА Арсений Бринкман, а на предпоследней минуте отличился Миро Аалтонен.

В турнирной таблице лидируют «Авангард» и СКА, набрав по четыре очка в двух матча. У «Кунльлуня» два очка. «Сочи», «Торпедо» и «Северсталь» очков пока не набрали, но команды из Нижнего Новгорода и Череповца пока провели по одной встрече.

Завтра 27 августа на турнире в Санкт-Петербурге состоятся матчи «Торпедо» – «Куньлунь» и «Сочи» – «Северсталь».