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27 августа 01:04
автор: Виктор Шарафудинов

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс» и сравняла счет в серии второго раунда

Победную шайбу «Флайерз» забросил Филипп Майерс.

Матч второго раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» завершился с результатом 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:1). Счет в серии 1-1.

После первого периода «Филадельфия» вела 3:0. Кевин Хейз оформил дубль, отличившись на второй и десятой минутах, а на 16-й ворота Семена Варламова поразил Шон Кутюрье.

После этого главный тренер «Айлендерс» Барри Троц заменил российского вратаря на немца Томас Грайсса.

В итоге «островитянам» удалось перевести матч в дополнительное время. На 32-й минуте Андерс Ли реализовал большинство, а в третьем периоде на 52-й и 57-й минутах шайбы забросили Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.

Тем не менее, победа все равно досталась «Флайерз». На третьей минуте овертайма цели достиг кистевой бросок Филипа Майерса.

Третий матч серии состоится в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени и начнется в 2:00.

источник: «Советский спорт»
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«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс» и сравняла счет в серии второго раунда
Победную шайбу «Флайерз» забросил Филипп Майерс.
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