Владимир Тарасенко: Я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю

Владимир Тарасенко опубликовал в инстаграме сообщение, рассказав о состоянии своего здоровья.

«В последние несколько месяцев я чувствовал, что со мной не все в порядке, но пытался играть, – написал Тарасенко. – Потом мы выяснили, в чем была проблема. Чтобы развеять спекуляции, хочу заявить, что я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю. Мы смогли определить, что было не в порядке, поэтому я как никогда мотивирован, чтобы восстановиться и играть».

Тарасенко минувшей осенью перенес первую операцию на плече. Лишь в июне Владимир возобновил тренировки на льду. В квалификационном турнире и плей-офф сезона-2019/20 российский нападающий провел в составе «Блюз» четыре матча, а в 10 встречах регулярного чемпионата набрал 10 очков (3+7).

26 августа клуб официально подтвердил, что на следующей наделе 28-летнему российскому нападающему будет сделана новая операция, и он пропустит как минимум пять месяцев.

Всего в 507 матчах регулярных чемпионатов НХЛ форвард «Сент-Луиса» набрал 428 очков (214+214).