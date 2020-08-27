ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 августа 01:57
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Тарасенко: Я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю

Российскому нападающему «Сент-Луиса» предстоит новая операция на плече.

Владимир Тарасенко опубликовал в инстаграме сообщение, рассказав о состоянии своего здоровья.

«В последние несколько месяцев я чувствовал, что со мной не все в порядке, но пытался играть, – написал Тарасенко. – Потом мы выяснили, в чем была проблема. Чтобы развеять спекуляции, хочу заявить, что я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю. Мы смогли определить, что было не в порядке, поэтому я как никогда мотивирован, чтобы восстановиться и играть».

Тарасенко минувшей осенью перенес первую операцию на плече. Лишь в июне Владимир возобновил тренировки на льду. В квалификационном турнире и плей-офф сезона-2019/20 российский нападающий провел в составе «Блюз» четыре матча, а в 10 встречах регулярного чемпионата набрал 10 очков (3+7).

26 августа клуб официально подтвердил, что на следующей наделе 28-летнему российскому нападающему будет сделана новая операция, и он пропустит как минимум пять месяцев.

Всего в 507 матчах регулярных чемпионатов НХЛ форвард «Сент-Луиса» набрал 428 очков (214+214).

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Поветкин рассказал о состоянии своего здоровья после поединка с британцем Диллианом УайтомВ жилом доме на западе Москвы на улице Кубинка произошел взрыв в жилом домеМожно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Владимир Тарасенко: Я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю
Российскому нападающему «Сент-Луиса» предстоит новая операция на плече.
27.08.2020 01:57
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс» и сравняла счет в серии второго раунда
Победную шайбу «Флайерз» забросил Филипп Майерс.
27.08.2020 01:04
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
СКА одержал волевую победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова
Петербургская команда набрала четыре очка в двух матчах.
26.08.2020 21:43
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Тарасенко будет сделана операция на плече. Форвард «Сент-Луиса» пропустит пять месяцев
В первом раунде Кубка Стэнли прошлогодний чемпион НХЛ уступил «Ванкуверу».
26.08.2020 20:58
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Ак Барс» будет заполнять арену на 25% на домашних матчах регулярного чемпионата
Новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября.
26.08.2020 18:14
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающие Лукоянов, Петров и Глухов подписали новые контракты с «Ак Барсом»
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
26.08.2020 15:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Сезон НХЛ-2020/21 может пройти в четырех городах
Существует вероятность, что все игры пройдут в Канаде.
26.08.2020 13:46
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Пяярви
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
26.08.2020 13:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Купер - после победы над «Бостоном»: Сегодня «Тампе» чертовски нужно было выиграть
Встреча прошла в Торонто.
26.08.2020 10:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Василевский обошел Хабибулина по победам в плей-офф в составе «Тампы»
Сегодня «Тампа-Бэй» сравняла счет в серии с «Бостоном».
26.08.2020 09:35
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика