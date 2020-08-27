«Тампа» разгромила «Бостон», Кучеров и Сергачев набрали 7 очков

Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу «молний» – 7:1.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал российский форвард Никита Кучеров. Еще одну шайбу забросил его соотечественник – защитник Михаил Сергачев, ставший автором двух голевых передач.

Также в этом матче отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн, оформивший дубль. У «Бостона» это сделал Брэд Маршан.

Таким образом, «Тампа» повела в серии – 2-1. Следующий матч состоится 29 августа и начнется в 02.30 мск.

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