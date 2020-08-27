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27 августа 06:13
автор: Артур Гичунцев

«Тампа» разгромила «Бостон», Кучеров и Сергачев набрали 7 очков

Встреча прошла в Торонто.

Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу «молний» – 7:1.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал российский форвард Никита Кучеров. Еще одну шайбу забросил его соотечественник – защитник Михаил Сергачев, ставший автором двух голевых передач.

Также в этом матче отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн, оформивший дубль. У «Бостона» это сделал Брэд Маршан.

Таким образом, «Тампа» повела в серии – 2-1. Следующий матч состоится 29 августа и начнется в 02.30 мск.

НХЛ. Кубок Стэнли

Второй раунд

Третий матч

«Бостон» – «Тампа-Бэй» – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Голы: 0:1 – 12 Палат (Кучеров, Сергачев); 0:2 – 13 Гурде (Чернак, Колман); 0:3 – 22 Сергачев (Пойнт, Кучеров); 1:3 – 24 Маршанд (Пастрняк, Крюг); 1:4 – 28 Киллорн (Кучеров, Палат); 1:5 – 35 Пойнт (Сергачев, Киллорн); 1:6 – 38 Киллорн (Богосян, Гурде); 1:7 – 43 Кучеров (Пойнт)

Счет в серии: 1-2

источник: «Советский спорт»
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