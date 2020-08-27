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27 августа 06:46
автор: Артур Гичунцев

«Бостон» – «Тампа». Кучеров признан первой звездой матча

Встреча прошла в Торонто.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров назван первой звездой матча с «Бостоном». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, третий поединок плей-офф Кубка Стэнли завершился разгромной победой «молний» (7:1). Кучеров забросил шайбу и отдал три голевых паса.

Второй звездой признан нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, оформивший дубль. Замкнул тройку лучших российский защитник «молний» Михаил Сергачев. У него гол и два ассиста.

Добавим, что «Тампа» ведет в серии – 2-1. Следующий матч команды проведут 29 августа. Он начнется в 02.30 мск.

источник: «Советский спорт»
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