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27 августа 08:44
автор: Владислав Корегин

«Колорадо» обыграл «Даллас», Задоров и Гурьянов забросили по шайбе

Третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Далласом» и «Колорадо» завершился победой «Эвеланш» со счетом 6:4.

В составе номинальных гостей шайбы забросили Никита Задоров (22-я минута), Андре Бураковски (25), Габриэль Ландеског (31), Микко Рантанен (53), Назем Кадри (54) и Пьер-Эдуар Бельмар (59). Помимо гола, 25-летний россиский защитник отметился результативной передачей. В общей сложности он провел на льду 10 минут и 25 секунд.

Форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников на двоих сыграли 24 минуты и 6 секунд, совершив по одному броску в створ.

За «Старз» шайбы забили Тайлер Сегин (12), Денис Гурьянов (45), Блейк Комо (50) и Джейми Бенн (51). 23-летний российский форвард за 16 минут и 6 секунд заработал коэффициент полезности «+1». Его партнер по команде Александр Радулов отыграл 16 минут и 32 секунды, совершив один бросок по воротам.

Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии с «Далласом» – 1-2. Следующая игра состоится 29 августа.

НХЛ. Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Даллас» – «Колорадо» – 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Голы: Сегин (Бенн, Хейсканен), 11:12 – 1:0. Задоров (Кадри), 21:00 1:1. Бураковски (Макар, Задоров), 24:41 1:2. Ландеског (Макар, Маккиннон), 31:00 1:3. Гурьянов (Хинц, Перри), 44:42 2:3. Комо, 49:02 3:3. Бенн (Линделль), 50:47 4:3. Рантанен (Маккиннон), 52:02 4:4. Кадри (Коннотон, Макар), 53:54 4:5. Бельмар, 58:30 4:6.

Счет в серии: 2-1

источник: «Советский спорт»
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