«Колорадо» обыграл «Даллас», Задоров и Гурьянов забросили по шайбе

В составе номинальных гостей шайбы забросили Никита Задоров (22-я минута), Андре Бураковски (25), Габриэль Ландеског (31), Микко Рантанен (53), Назем Кадри (54) и Пьер-Эдуар Бельмар (59). Помимо гола, 25-летний россиский защитник отметился результативной передачей. В общей сложности он провел на льду 10 минут и 25 секунд.

Форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников на двоих сыграли 24 минуты и 6 секунд, совершив по одному броску в створ.

За «Старз» шайбы забили Тайлер Сегин (12), Денис Гурьянов (45), Блейк Комо (50) и Джейми Бенн (51). 23-летний российский форвард за 16 минут и 6 секунд заработал коэффициент полезности «+1». Его партнер по команде Александр Радулов отыграл 16 минут и 32 секунды, совершив один бросок по воротам.

Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии с «Далласом» – 1-2. Следующая игра состоится 29 августа.

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