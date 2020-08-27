Купер – после победы над «Бостоном»: Рано или поздно нас должно было прорвать

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Бостоном» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Рано или поздно нас должно было прорвать, не правда ли? Да и, честно говоря, последнее большинство, которое было у нас накануне, хоть мы в нем и не забили, придало нам огромный импульс, который мы донесли до сегодняшнего вечера.

Сегодня эти голы посыпались гроздьями, и мы, безусловно, этому рады, потому что ребята довольно долго не видели результатов своих усилий», – сказал специалист.

Добавим, что следующий матч состоится 29 августа и начнется в 02.30 мск.