Нападающий Воронин покинул «Ак Барс», не сыграв ни одного официального матча

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о расставании с 26-летним нападающим Кириллом Ворониным.

Контракт, который был заключен в мае, расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«Кирилл Воронин – одаренный парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации, – заявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов. – Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли ко мнению, что молодежь из нашей системы способна занять его позицию.

И мы, и сам Кирилл понимаем, что он способен быть игроком основы в другом клубе, что ему нужна стабильная игровая практика, поэтому и расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере».

Воронин с 2015-го по февраль нынешнего года выступал за «Адмирал». В минувшем сезоне Кирилл набрал 14 очков (4+10) в 58 матчах. Всего на его счету 70 очков (27+43) в 238 играх в КХЛ.