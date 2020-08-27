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27 августа 21:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы, забросив четыре шайбы в третьем периоде

В стартовом матче предсезонного турнира ЦСКА уступил «Витязю».

На Кубке мэра Москвы столичное «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:4 (0:0, 1:0, 0:4).

На 39-й минуте счет открыл динамовский нападающий Вадим Шипачев. На это «Спартак» ответил четырьмя шайбами в третьем периоде.

На 41-й минуте большинство реализовал Мартин Бакош, а на 44-й – Сергей Широков. Далее на 50-й Бакош оформил дубль, а за 30 секунд до конца третьего периода шайбу в пустые ворота бело-голубых направил Лукаш Радил.

Финский нападающий «Спартака» Йори Лехтеря отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что сегодня в первом матче турнира ЦСКА уступил «Витязю» с результатом 2:3.

Завтра 28 августа состоятся встречи «Спартак» – «Витязь» и «Динамо» – ЦСКА.

Кубок мэра Москвы

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Шипачев, 38:19 – 1:0; Бакош (Радил, Лехтеря), 40:58 – 1:1 (в большинстве); Широков (Федоров, Никонцев), 43:41 – 1:2 (в большинстве); Бакош (Лехтеря) – 49:08 – 1:3; Радил (Лехтеря), 59:30 – 1:4 (в пустые ворота).

источник: «Советский спорт»
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