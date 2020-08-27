«Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы, забросив четыре шайбы в третьем периоде

На Кубке мэра Москвы столичное «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:4 (0:0, 1:0, 0:4).

На 39-й минуте счет открыл динамовский нападающий Вадим Шипачев. На это «Спартак» ответил четырьмя шайбами в третьем периоде.

На 41-й минуте большинство реализовал Мартин Бакош, а на 44-й – Сергей Широков. Далее на 50-й Бакош оформил дубль, а за 30 секунд до конца третьего периода шайбу в пустые ворота бело-голубых направил Лукаш Радил.

Финский нападающий «Спартака» Йори Лехтеря отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что сегодня в первом матче турнира ЦСКА уступил «Витязю» с результатом 2:3.