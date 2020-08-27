Матчи плей-офф НХЛ, запланированные на 27 августа, будут отменены

«Игрокам говорят готовиться к отмене сегодняшних матчей», - написал в своем твиттере журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу должны были пройти матчи «Айлендерс» - «Филадельфия» и «Ванкувер» - «Вегас».

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа. Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.