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27 августа 22:00

Матчи плей-офф НХЛ, запланированные на 27 августа, будут отменены

Игры плей-офф Кубка Стэнли, которые должны были состояться в четверг, будут отменены.

«Игрокам говорят готовиться к отмене сегодняшних матчей», - написал в своем твиттере журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу должны были пройти матчи «Айлендерс» - «Филадельфия» и «Ванкувер» - «Вегас».

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа. Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

источник: Sportsnet.ca
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