ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 августа 22:07
автор: Виктор Шарафудинов

«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова

Команда из Череповца дважды уступала в счете по ходу основного времени.

В Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова «Сочи» уступил «Северстали» со счетом 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Победный гол команда Андрея Разина организовала в овертайме.

Сочинская команда дважды вела в счете после точных бросков Павла Кукштеля (на второй минуте) и Игоря Руденкова (на 31-й в большинстве).

«Северсталь» дважды восстановила равновесие стараниями Кирилла Капустина (10-я) и Максима Афанаьсева (50-я в формате четыре на четыре).

На третьей минуте овертайма Капустин добыл победу для команды из Череповца и оформил дубль, реализовав большинство.

В турнире лидируют «Авангард» и СКА, набрав по четыре очка в двух встречах. У «Торпедо», «Куньлуня» и «Северстали» по два очка, но китайский клуб провел уже три встречи, а не две.

У «Сочи» после трех игр одно очко.

Завтра 28 августа состоятся матчи «Северсталь» – «Торпедо» и СКА – «Авангард».

Турнир имени Николая Пучкова

«Сочи» – «Северсталь» (Череповец)2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) ОТ

Голы: Кукштель (Петьков), 01:48 – 1:0; Капустин (Гераськин, Морозов), 09:54 – 1:1; Руденков (Шмелев), 20:35 – 2:1 (в большинстве); Афанасьев (Тихонов, Гераськин), 49:04 – 2:2 (4x4); Капустин (Виттасмяки, Трубачев), 62:42 – 2:3 (4x3).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Asus представила следующее поколение фирменного "дзенфона"Илья Геркус признался в симпатиях к «Спартаку»ОСАГО или КАСКО: выбираем страховку для автомобиляХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова
Команда из Череповца дважды уступала в счете по ходу основного времени.
27.08.2020 22:07
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Матчи плей-офф НХЛ, запланированные на 27 августа, будут отменены
Игры плей-офф Кубка Стэнли, которые должны были состояться в четверг, будут отменены.
27.08.2020 22:00
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы, забросив четыре шайбы в третьем периоде
В стартовом матче предсезонного турнира ЦСКА уступил «Витязю».
27.08.2020 21:52
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Нападающий Воронин покинул «Ак Барс», не сыграв ни одного официального матча
В минувшем сезоне Кирилл выступал за «Адмирал».
27.08.2020 19:09
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Никитин: Для первой игры действовали неплохо, по самоотдаче вопросов нет
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение «Витязю» на турнире Кубка мэра Москвы.
27.08.2020 19:01
Хоккей
ЦСКА: Сейчас у клуба нет возможности подписать Нестерова с точки зрения потолка
Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин заявил, что защитник Никита Нестеров отклонил несколько предложений клуба.
27.08.2020 18:31
Хоккей
«Витязь» переиграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты «Витязя» одержали победу над ЦСКА в матче турнира за Кубок мэра Москвы со счетом 3:2.
27.08.2020 17:53
Хоккей
Здено Хара: Есть разные способы вести борьбу с расизмом
Капитан «Бостона» Здено Хара заявил, что «Брюинз» поддерживают акцию клубов НБА, отказавшихся проводить игры в среду в знак протеста против расизма и полицейской жестокости.
27.08.2020 17:28
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Куньлунь» на турнире имени Пучкова
Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Куньлунь» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова со счетом 5:2
27.08.2020 16:47
Хоккей
«Даллас» – «Колорадо». Задоров признан третьей звездой встречи
Матч прошел в Эдмонтоне.
27.08.2020 09:40
Хоккей
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика