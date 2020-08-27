«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Сочи» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова «Сочи» уступил «Северстали» со счетом 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Победный гол команда Андрея Разина организовала в овертайме.

Сочинская команда дважды вела в счете после точных бросков Павла Кукштеля (на второй минуте) и Игоря Руденкова (на 31-й в большинстве).

«Северсталь» дважды восстановила равновесие стараниями Кирилла Капустина (10-я) и Максима Афанаьсева (50-я в формате четыре на четыре).

На третьей минуте овертайма Капустин добыл победу для команды из Череповца и оформил дубль, реализовав большинство.

В турнире лидируют «Авангард» и СКА, набрав по четыре очка в двух встречах. У «Торпедо», «Куньлуня» и «Северстали» по два очка, но китайский клуб провел уже три встречи, а не две.