Источник: Розыгрыш Кубка Стэнли приостановят на два дня

Журналист TVA Sports Рено Лавуа написал в твиттере о том, что розыгрыш Кубка Стэнли будет приостановлен на два дня в поддержку протестов против расизма и полицейского произвола.

По его информации, сегодня ночью и завтра матчей не будет. Плей-офф НХЛ возобновят в субботу 29 августа.

Ранее были приостановлены соревнования в НБА и MLS. В США вспыхнула новая волна беспорядков после того, как в минувшее воскресенье 23 августа полицейские в городе Кеноша штата Висконсин тяжело ранили из огнестрельного оружия афроамериканца Джейкоба Блейка.