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28 августа 01:20
автор: Виктор Шарафудинов

НХЛ официально перенесла матчи Кубка Стэнли двух ближайших дней

Плей-офф возобновят в субботу 29 августа.

Национальная хоккейная лига по просьбам игроков перенесла матчи Кубка Стэнли, которые должны были состояться сегодня ночью и 28 августа по североамериканскому времени.

«НХЛ поддерживает решение игроков, – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги. – Четыре матча, которые должны были пройти в четверг и пятницу, будут сыграны в субботу 29 августа. Дальнейший календарь второго раунда Кубка Стэнли будет пересмотрен».

Сегодня ночью должны были состояться матчи «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Ванкувер» – «Вегас». На 28 августа по североамериканскому времени были назначены встречи «Бостон» – «Тампа-Бэй» и «Даллас» – «Колорадо».

Ранее из-за новой вспышки протестов в США против расизма и полицейского произвола были приостановлены соревнования в НБА и MLS.

источник: NHL (НХЛ)
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НХЛ официально перенесла матчи Кубка Стэнли двух ближайших дней
Плей-офф возобновят в субботу 29 августа.
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Источник: Розыгрыш Кубка Стэнли приостановят на два дня
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