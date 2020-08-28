НХЛ официально перенесла матчи Кубка Стэнли двух ближайших дней

Национальная хоккейная лига по просьбам игроков перенесла матчи Кубка Стэнли, которые должны были состояться сегодня ночью и 28 августа по североамериканскому времени.

«НХЛ поддерживает решение игроков, – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги. – Четыре матча, которые должны были пройти в четверг и пятницу, будут сыграны в субботу 29 августа. Дальнейший календарь второго раунда Кубка Стэнли будет пересмотрен».

Сегодня ночью должны были состояться матчи «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Ванкувер» – «Вегас». На 28 августа по североамериканскому времени были назначены встречи «Бостон» – «Тампа-Бэй» и «Даллас» – «Колорадо».

Ранее из-за новой вспышки протестов в США против расизма и полицейского произвола были приостановлены соревнования в НБА и MLS.