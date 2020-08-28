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28 августа 11:49
автор: Владислав Корегин

Дарюс Каспарайтис: Троц смог идеально подготовить «Айлендерс» к серии со своей бывшей командой

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал поражение «Вашингтона» в серии с «Айлендерс» (1-4) в рамках первого раунда плей-офф НХЛ.

– Для меня стал большим расстройством ранний вылет Овечкина и его «Вашингтона». Там много русских ребят играло, хотелось, чтобы Ковальчук взял все-таки Кубок Стэнли. Но получилось так, что Троц смог идеально подготовить «Айлендерс» к серии со своей бывшей командой. Конечно, это было большим удивлением, но все было по делу, – цитирует Каспарайтиса Sport24.

Напомним, что в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив в серии «Айлендерс» со счетом 1-4. После такого результата главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден был уволен.

источник: Sport24.ru
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Дарюс Каспарайтис: Троц смог идеально подготовить «Айлендерс» к серии со своей бывшей командой
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