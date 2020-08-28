«Витязь» одолел «Спартак» на Кубке мэра

Хоккеисты «Витязя» нанесли поражение игрокам «Спартака» в матче Кубка мэра Москвы.

Судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказался клуб из Подольска – 3:2.

В составе победителей дубль оформил Джастин Дэнфорт. Автором решающего гола стал Святослав Гребенщиков. У красно-белых по шайбе забросили Анатолий Никонцев и Йори Лехтеря.

Напомним, новый сезон КХЛ «Витязь» начнет матчем против «Ак Барса» (4 сентября), а «Спартак» днем ранее встретится с «Локомотивом».