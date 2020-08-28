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28 августа 21:17
автор: Виктор Шарафудинов

Бывшего генерального менеджера «Флориды» обвиняют в расистских высказываниях

Дэйл Тэллон был уволен из клуба после поражения в плей-ин от «Айлендерс».

Florida Hockey Now сообщает, что Национальная хоккейная лига ведет расследование по поводу расистских высказываний бывшего генерального менеджера «Флориды Пантерз» Дэйла Тэллона.

В НХЛ подтвердили, что изучают ситуацию, но при этом отказались сообщать журналистам подробности произошедшего, а клуб не дает комментариев.

Что именно и когда сказал Тэллон пока неизвестно, но произошло это во время нахождения команды в Торонто, когда «Флорида» проводила матчи отборочного раунда плей-офф против «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, что «Пантерз» проиграли серию против «островитян» 1-3, а 10 августа Тэллон был уволен после десяти лет работы в клубе.

источник: Florida Hockey Now
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