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28 августа 21:56
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА по буллитам победил «Динамо» на Кубке мэра Москвы, отыгравшись с 1:3 по ходу матча

В предсезонном турнире также выступают «Спартак» и «Витязь».

На Кубке мэра Москвы столичное «Динамо» по буллитам уступило ЦСКА. Итоговый счет – 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Форвард армейцев Антон Слепышев открыл счет уже на 46-й секунде, но к восьмой минуте динамовцы уже выигрывали 3:1. На пятой минуте отличился Даниил Тарасов, на седьмой Юусо Хиетанен реализовал большинство, а затем шайбу забросил Теэму Пулккинен.

Отыгрался ЦСКА в начале второго периода. На 23-й минуте Слепышев оформил дубль, а на 24-й Локтионов реализовал лишнего.

Во второй половине основного времени и овертайме голов не было, а в серии буллитов ЦСКА победил 2:1. Решающий бросок исполнил Николай Голдобин.

После двух туров на Кубке мэра лидирует «Витязь», который сегодня обыграл в овертайме «Спартак» (3:2). У подмосковной команды четыре очка, у красно-белых – три, у ЦСКА – два, а у «Динамо» – одно.

Завтра состоятся матчи «Динамо» – «Витязь» и ЦСКА – «Спартак».

источник: «Советский спорт»
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