«Авангард» выиграл турнир имени Пучкова, обыграв в решающем матче СКА

«Авангард» стал победителем турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Сегодня омский клуб в решающем матче одержал победу над СКА со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

На третьей минуте счет открыл канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт. На 37-й СКА отыгрался, когда Василий Токранов отличился в большинстве в формате пять на три.

Победу команда Боба Хартли оформила в третьем периоде, когда на 42-й и 46-й минутах отличились Кирилл Семенов и Павел Дедунов.

Выиграв все три своих матча на турнире, «Авангард» финишировал на первом месте с шестью очками. У нижегородского «Торпедо» и СКА – по четыре, у «Северстали» и «Куньлуня» – по два, а у «Сочи» – одно.

Новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября.