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29 августа 00:24
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Крикунов: Лидеры «Динамо» еще далеки от своей лучшей формы

На Кубке мэра Москвы бело-голубые уступили ЦСКА по буллитам.

По ходу матча против ЦСКА московское «Динамо» выигрывало 3:1, но в итоге позволило сопернику отыграться и проиграло в серии буллитов. Свою оценку матча дал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

«Начали не очень, пропустили в самом начале, – цитирует пресс-конференцию Крикунова официальный сайт «Динамо». – Потом забили три гола: где-то повезло, где-то сыграли правильно. Во втором периоде удалились, дальше в равных составах пропустили. В целом играли, старались, боролись. Молодых ребят поставили. Пулккинен, к сожалению, травму получил и выбыл. Пришлось перетасовать все звенья. Я скажу, что мне понравилось, как ребята играли и отдавались. Особенно молодые, которые у нас 2000–2001 года. Идем дальше, готовимся.

Дам ли я отдохнуть лидерам завтра? Нет, будут играть. Им надо форму набирать. Времени не остается до сезона. Ребята должны привести себя в порядок. Они пока еще далеки от своей формы.

Пока не знаем насколько серьезное повреждение у Пулккинена. Нужно МРТ сделать. У него проблемы с плечом, хотя удар был в голову чистый».

Сегодня 29 августа на Кубке мэра Москвы состоятся матчи «Динамо» – «Витязь» и ЦСКА – «Спартак».

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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